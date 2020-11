Lavori alla Casa della Salute di Forlimpopoli: cambiano alcuni percorsi d'accesso

Da lunedì, a causa di lavori di ammodernamento della rete idrica, alcuni percorsi di accesso agli utenti ai servizi della Casa della Salute di Forlimpopoli subiranno delle variazioni. Per la sicurezza di utenti e operatori alcune aree del piano terra saranno infatti interdette all'accesso. Gli utenti saranno indirizzati a percorsi alternativi con apposita segnaleticatemporanea. La data prevista per la fine dei lavori è il 19 dicembre. L'Ausl si scusa "per l'eventuale disagio che i lavori dovessero arrecare agli utenti dei servizi".