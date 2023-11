Lavori alla rete del gas: chiude un tratto di via Seganti fino alla fine dell'anno

Un tratto di via Seganti chiuso al traffico. Da lunedì 20 novembre sono infatti previsti fino alla fine dell'anno di sostituzione della rete gas, nel tratto di arteria compreso tra viale Roma fino al civico 53. I lavori verranno eseguiti per tratti di 100 metri alla volta, con l’obiettivo di contenere i disagi alla mobilità cittadina. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito di Start Romagna