Lavori alla rete del gas: chiude via Monte San Michele

Proseguono i lavori per la sostituzione di tratti di tubazione del gas e relativi allacciamenti nella zona di via Monte San Michele per conto di InRete. I lavori hanno avuto inizio lunedì, dove è stato istituito il divieto di transito, eccetto residenti, da via Gorizia alla rotatoria con vie Cadore e via Sarajevo. L'attività di sostituzione è iniziata il 12 settembre, venendo suddivisi in 5 fasi, per poter creare meno disagi possibile. La prima fase ha interessato via Cadore, con il divieto di transito, eccetto residenti, da via Bengasi alla rotatoria con via Sarajevo. Successivamente il cantiere si è spostato sulla rotatoria di via Cadore con via Monte San Michele. La terza fase ha interessato via Cadore, nel tratto da via Monte Pasubio al sottopasso della tangenziale, mentre la quarta via Trentola.