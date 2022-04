"Lavori alla scuola e pandemia, da anni saltano le ore di laboratorio al Vassallo"

Si prolungano i disagi per gli studenti della scuola superiore Vassallo di Galeata. A causa di un lungo lavoro di ristrutturazione al plesso, oltre che per la pandemia, la formazione dei giovani sarebbe lacunosa a causa dell'indisponibilità dei laboratori, particolarmente importanti per una scuola scuola tecnica. La segnalazione a nome di alcuni genitori arriva da una madre: "Mio figlio frequenta la scuola superiore Vassallo. Nel febbraio 2020 l'amministrazione ha iniziato la ristrutturazione del plesso scolastico, la quale ha interessato sia la scuola superiore sia scuola media, apprezzabile l'impegno del Comune. Le problematiche iniziano per le abbondanti ore di laboratorio, per le quali i ragazzi si sono ritrovati a fare solo lezioni teoriche e nessuna pratica. Un po' per via del Covid , nel 2020 e per l'intero anno 2021 per lavori dello stabile e tutt'ora ancora in atto. Il comune aveva comunicato, in modo orale , per il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie del 2021".

Ed ancora: "La scuola si è alternata in periodi di presenza e periodi di dad , la dirigente ha anticipato gli stage aziendali nei primi mesi dell'anno scolastico per permettere ai ragazzi delle ore di laboratorio con la speranza della restituzione stabile ad inizio anno 2022. Ma poco prima delle vacanze natalizie hanno comunicato di alcune problematiche nel rientro in sede per l'azienda appaltatrice impossibilitata a concludere i lavori per malattia Covid , per mancato reperibilità dei termosifoni e mancanza di imbiancatura interna, mancanza di tutti gli impianti , dandoci come nuova data 17 marzo. A tal data ci hanno comunicato che non sarà ancora consegnata nuovamente per malattia Covid ed altre difficolt"à.

Ed infine: "La dirigente ancora una volta ha organizzato delle migrazione dei ragazzi in un'altra scuola per poter fare delle ore di laboratorio , che ringraziamo perché ospitano i ragazzi , ma è assurdo fare tre anni scolastici senza laboratori a ragazzi già penalizzati dalla pandemia. Quelli di quinta che a giugno devono fare l'esame e poi entrare nel mondo del lavoro, ma con che praticità potranno affrontare questo passo? Aiutiamo i ragazzi a tornare a scuola almeno a settembre 2022 efacciamo sì che si possa riprendere nel futuro prossimo la scuola in completezza con i laboratori".