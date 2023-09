Alluvione, varati i primi verbali dei lavori di somma urgenza: oltre 4 milioni per pagare le ditte

La giunta comunale ha approvato la prima tranche di verbali di somma urgenza conseguenti all'alluvione dello scorso maggio per un importo totale pari a 4.237.357,18 euro. Diventano dunque realtà le parole del Commissario straordinario alla ricostruzione, Generale Francesco Paolo Figliuolo, sullo stanziamento e l’erogazione agli enti locali di risorse immediate per tamponare il vasto piano di interventi in corso o già eseguiti per la messa in sicurezza di infrastrutture ed immobili di proprietà o in gestione comunale.

"Questi soldi serviranno per pagare le ditte intervenute subito dopo la catastrofe del 16 maggio - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Vittorio Cicognani -. Stiamo parlando di interventi caratterizzati dal requisito di somma urgenza finalizzati ad ovviare allo stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, nonché di opere di supporto ai soggetti interessati dall'evento alluvionale e servizi di assistenza alla colonna mobile della Protezione Civile".



Cicognani entra poi nel dettaglio di alcune somme: "Nella maggior parte dei casi si tratta della mobilitazione di mezzi autospurgo per la pulizia di fogne e canali tombinati con idrojet a pressione, escavatori, ruspe ed autocarri per la rimozione di fango e terra. Ma ci sono anche interventi di ripristino dei parcheggi e movimentazione dei residui derivanti dall’esondazione del Montone al parco urbano".

"Un verbale importante, sia in termini di importo che di impatto sul territorio, è quello riguardante i lavori in corso per il rifacimento della fognatura in via Nervesa, collassata durante l’alluvione - prosegue Cicognani -. Un altro, altrettanto strategico per i residenti, è quello relativo al ripristino dell’officiosità idraulica del Canale di Ravaldino". "A questo punto - conclude Cicognani - la parola passa al Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito fuori bilancio. Debito, è bene ribadirlo, che viene definito tale non perché le somme necessarie mancassero nelle casse del Comune, ma perché la cifra è stata spesa per motivi d’emergenza senza essere preventivamente inserita in bilancio".