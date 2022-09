Rinnovo delle reti del gas, procedono le asfaltature nei quartieri interessati dai cantieri: la mappa dei lavori

Procedono i lavori di asfaltatura in varie zone della città, gran parte dei quali a completamento dei cantieri di rinnovo delle reti gas avviati nel 2020 da Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale. Si tratta dei lavori di ripristino finale, che possono essere effettuati solo al termine del periodo di assestamento degli scavi, dei cantieri che, dall’inizio del 2020 hanno portato alla sostituzione di 30 chilometri dei 120 chilometri complessivi previsti nel Piano di rinnovo, di durata decennale.

I cantieri per le asfaltature fino a fine novembre

Attualmente sono in corso i lavori di asfaltatura, partiti il 12 settembre e che dovrebbero concludersi entro il 30 settembre, nelle vie Isonzo, Pelacano, Oslavia, Podgora, Palmanova, Lucinico, Panessa, Monte San Marco e Monte Nero. Si tratta della conclusione degli interventi di sostituzione delle reti gas eseguiti fra ottobre 2020 e aprile 2021. A partire dal 17 ottobre, per la durata di qualche giorno, saranno asfaltate le vie Poggiali, Bulgarelli e il tratto di via Ravegnana compreso fra le due vie, a completamento della sostituzione delle reti gas eseguita fra aprile e giugno 2021

A seguire, nella seconda metà di ottobre e nel mese di novembre saranno asfaltate le vie Mastro Pedrino, Schiova, Bassetta, Castel Leone, Bidente e Scaletta, per un totale di circa 16 mila mq. In questo caso non si tratta di strade in cui sono state rinnovate le reti gas, ma di quelle individuate dal Comune di Forlì come compensazione per tutti gli scavi effettuati dal Pronto Intervento di Hera nel 2020 per riparazioni gas, acqua e fognatura.

I cantieri di rinnovo reti gas del 2023

Il prossimo anno i lavori copriranno un totale di 12 chilometri di rete da rinnovare. Ad essere interessati dai cantieri il quadrilatero Medaglie d’Oro - Campo di Marte - Decio Raggi - D. Bolognesi, a completamento dei lavori avviati nel 2022; il quartiere Romiti; il quartiere Ronco (lato mare, sopra viale Roma) e via Dragoni; e il quartiere San Benedetto (lato mare, sopra ferrovia) via Lughese, Gorizia, via Lunga e traverse.

Un piano pluriennale da oltre 50 milioni di euro per sostituire 120 km di condotte gas

Gli interventi di asfaltatura fanno parte dell’importante accordo firmato da Inrete e Unica Reti, società dei Comuni proprietaria delle reti gas, per un piano pluriennale straordinario di sostituzione delle condotte obsolete o di materiale non conforme, in linea con quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera). Questo piano di rinnovo delle reti gas comporterà investimenti complessivi stimati per oltre 50 milioni di euro pianificati da Inrete Distribuzione Energia, a cui Unica Reti ha contribuito con un finanziamento iniziale di 8 milioni di euro. Si tratta di un importante impegno finanziario che, non gravando sul bilancio del Comune di Forlì, non comporterà aggravi tariffari sui cittadini.