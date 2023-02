Asfaltature, sarà un 2023 di lavori: saranno interessate oltre 70 strade

Nuovo asfalto per strade e marciapiedi di Forlì. Per il 2023 l'amministrazione comunale ha impartito ai soggetti gestori dei sottoservizi, un ampio programma di interventi di ripristino del manto stradale che prenderà il via nelle prossime settimane. "I lavori di riasfaltatura interesseranno circa 70 strade di Forlì e i marciapiedi di via dell’Unità d’Italia, via nove Febbraio, via quattro Novembre, via otto Agosto e viale dell’Appennino", afferma l'assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani.

"La programmazione concordata con i gestori delle condotte sotto stradali è frutto di una capillare azione di monitoraggio, volta a migliorare la sicurezza e la percorribilità delle nostre infrastrutture - spiega Cicognani -. Molti di questi interventi, inoltre, sono il risultato di un prezioso flusso di segnalazioni avanzate sia dai residenti che dai comitati di quartiere. In alcune di queste strade verranno realizzati anche dossi artificiali, per ridurre la velocità di transito di automobilisti e motociclisti e favorire migliori condizioni di sicurezza".

Le strade interessate dai lavori

Verranno interessate dagli interventi di ripristino dell'asfalto le vie Mastro Pedrino, Gino Vendemini, Arcangelo Corelli, Fratelli Basini, Antonio Fratti, Domenico Bolognesi, Decio Raggi, Copernico, Bertini, Pasquali, Codazzi, Battarra, Giuseppe Bellonci, Giuseppe Calletti, Fratelli De Gregori, Sant'Ilario, Ca' Mattioli, Cervese, Ugo Fascolo, Guglielmo Marconi, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Raffaello Sanzio, Manzoni, Carducci, Piazzale Martiri D'Ungheria, Giuseppe Prati, Giuseppe Raboni, Aurelio Silvestrini, Aurelio Melandri, Luigi Taddei, Borghetto Romiti, Acerreta, Alferello, Ausa, Comero, Conca, Consolare, Falterona, Lamone, Massimo Chiadini, Pennabilli, Senio, Sillaro, Tevere, Tossignano, Tramazzo, Bologna, Santerno Samoggia, Alessandro Monti, Po, Marzabotto, Cerchia, viale Italia, Caterina Sforza, Carlo Seganti, Romeo Zambianchi, Giuliano Bezzi, Fontanelle, Teofilo Folegno, Fratelli Bandiera, Valverde, Del Canale, Bianco da Durazzo e Quarantola. Saranno realizzati dossi in via Giovanni Cucchiari e Mario Quartaroli, mentre è prevista la realizzazione di una rotonda in viale Italia.

Lavori sui marciapiedi

Per quanto riguarda i marciapiedi, gli interventi sono previsti in via Dell'Unità d'Italia, Nove Febbraio, Quatto Novembre, Otto Agosto e Viale Dell'Appennino.