Bertinoro, dopo i lavori sulla nuova linea del gas riparte l'asfaltatura delle strade

Al via a Bertinoro i lavori di ripristino delle vie del centro storico interessate dagli interventi sulla linea metanifera. In particolare, dalla giornata di mercoledì partiranno i lavori di asfaltatura di viale Carducci e nei giorni successivi quelli di via Saffi e dell'area di largo Cairoli. "Quasi tutti i lavori non comporteranno variazione della viabilità, se non per periodi limitati di tempo, in cui saranno presenti sensi unici alternati. Il periodo di presenza dei cantieri sarà di circa una settimana/dieci giorni, ad esclusione delle festività pasquali", spiegano l'assessore Filippo Scogli e la sindaca Gessica Allegni. Al via anche i lavori sulla prima traversa di via Caduti di via Fani nella zona industriale di Panighina, dove è in corso il rifacimento dei sottofondi stradali e la relativa asfaltatura. I cittadini possono informarsi sulle modalità dei cantieri attraverso il sito del Comune di Bertinoro e la pagina Facebook.