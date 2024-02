Forlì città delle bici, avanza la rete della 'Bicipolitana': "Un modo per scoprire la città e far bene all'ambiente"

Procede a pieno ritmo la realizzazione della Bicipolitana di Forlì, un sistema di percorsi ciclopedonali facilmente identificabili per colore e direzione, segnalati per condurre il cittadino attraverso le vie urbane e le principali direttrici extra cittadine. Un progetto realizzato dal Comune in collaborazione con FMI per rendere la città sempre più bike friendly, a misura di famiglie, studenti e cicloturisti. "La bicipolitana - spiega l’assessore alla Viabilità, Giuseppe Petetta - è un sistema di percorsi chiari e funzionali per muoversi in sicurezza, senza stress, divertendosi e facendo bene all’ambiente, per riscoprire i luoghi dell’arte e della cultura, il centro storico, le aree urbane e i quartieri del forese".

Quanto ai lavori, aggiorna Petetta, "ad oggi abbiamo effettuato la segnaletica sia orizzontale che verticale lungo la linea 1 Viale Bologna-Viale Roma; la linea 3 - Ravaldino - C.Studi - Bussecchio - Polo Aeronautico, la linea 4 - San Varano - Porta Schiavonia, la linea 5 - Ravegnana – Appennino e la linea 6 - San Martino - Campo di Marte - Gramsci - Fiera - Centro Commerciale. Inoltre, è già a buon punto la realizzazione di tre importanti corsie ciclabili (bike lane); la linea 6 (via Placucci - via Mazzatinti - via Campo degli svizzeri), la linea 13 (Via Balzella tra via Bertini e via Meucci) e la linea 3 (Via Decio Raggi tra viae Bolognesi - via Corelli).

"Parallelamente, abbiamo pianificato le attività di ripristino asfalti delle piste ciclabili, fresatura e rifacimento tappeto, in tratti della linea 1, lungo viale Roma, nella linea 3, lungo via Montaspro e via Medaglie d'Oro nel tratto ricompreso tra via Fulceri e via Campo di Marte, in entrambe le corsie", viene illustrato. Prosegue anche la campagna informativa avviata dal Comune di Forlì per sensibilizzare i cittadini sull’utilizzo della bicicletta e far conoscere la Bicipolitana in tutte le sue articolazioni. Lo stato di avanzamento delle 15 linee è consultabile sul sito: https://bicipolitanaforli.it/