Lavori in corso per il futuro auditorium: ci sarà anche una vasca interrata per il trattamento dell'aria in platea

Proseguono a pieno ritmo i lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’ex Gil, lo stabile progettato dall'architetto Cesare Valle di viale della Libertà, individuato dall’attuale amministrazione come il nuovo auditorium della musica della città di Forlì.

“La ditta aggiudicataria dell’avviso pubblico sta concentrando le lavorazioni nel piazzale antistante l’edificio, in prossimità dell’ingresso della palestra Edera, dove verrà posizionata una vasca interrata di contenimento delle macchine per il trattamento dell’aria del palco e della platea - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Vittorio Cicognani -. In pratica si tratta di una sorta di piccola piscina ipogea, con muri di sostegno in cemento armato, dalla quale si snoderà una fitta rete di canalizzazioni che collegheranno le macchine con la sala dell’auditorium".

"Sono a buon punto anche i lavori all'interno dell'edificio, dove sono già stati realizzati lo scheletro del bar e del foyer e le aperture previste nei solai per il passaggio dei sollevatori del palco e degli strumenti. Da ultimo, ma non per importanza, il palco è stato rinforzato con fibre di carbonio e messo nelle condizioni di sostenere scenografie e strumentazioni importanti”. “L’obiettivo è inaugurarlo entro il prossimo anno - spiega l’assessore alla Cultura Valerio Melandri, che punta ad alzare il sipario sul nuovo Auditorium. “Con un’esibizione d’eccezione, degna di Forlì e della sua nuova casa della musica. Vogliamo che l’ex Gil trionfi per contenitore e contenuto. Già da alcuni mesi stiamo lavorando per intercettare nomi importanti del panorama musicale nazionale ed internazionale in vista della serata di apertura dopo il lungo percorso di restauro.”