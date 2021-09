Lavori anti alluvioni a Carpinello: chiude per circa tre mesi un tratto di via Bianco da Durazzo

A partire da lunedì 27 settembre, sarà completamente chiusa al traffico la strada comunale via Bianco da Durazzo a Carpinello, nel tratto compreso tra il civico 10 e via delle Campane. La chiusura si rende necessaria per l'esecuzione del ponte di attraversamento del nuovo canale scolmatore dello scolo Tassinara Nuova, a cura del Consorzio di bonifica della Romagna. L’intervento, finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna, ha la finalità di proteggere da alluvioni le frazioni di Carpinello e Bagnolo.

La viabilità alternativa prevede la deviazione del traffico sulle Vie Paglierana, del Bosco, Cervese. L’accesso alla via Bianco da Durazzo nel tratto compreso tra via Cervese e via Paglierana sarà consentito esclusivamente ai residenti ed ai mezzi diretti ad attività commerciali e servizi, oltre che ai mezzi di soccorso, polizia ed autorizzati. Già dalla settimana del 20 settembre sarà apposta tutta la segnaletica necessaria per un corretto utilizzo della viabilità alternativa. La chiusura, per le complesse esigenze di cantiere, si protrarrà sino al 16 dicembre. Per ulteriori informazioni sui lavori si potrà contattare l’area tecnica del Consorzio di bonifica della Romagna – sede di Forlì.

Foto di repertorio