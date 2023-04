Ai nastri di partenza i lavori della "corte comunale" di Santa Sofia

Prenderanno il via il prossimo 26 aprile i lavori della "corte comunale" di Santa Sofia. "Già "piazza delle erbe", è uno spazio che necessità di maggior decoro e funzionalità", afferma il sindaco Daniele Valbonesi, che entra nel dettaglio dei lavori in programma, aggiudicati dalla ditta Zambelli di Galeata: "L'intervento consiste nella pavimentazione in pietra, installazione dell'impianto di illuminazione pubblica, predisposizione per attività mercatale e fieristica, fornitura e installazione di arredi".

"Il cantiere necessita della chiusura dell'area che sarà accessibile limitatamente agli addetti ai lavori e le attività previste al centro culturale Sandro Pertini saranno dirottate su altri siti (biblioteca comunale, teatro Mentore, galleria d'arte, salone dell'ostello)", conclude. L?a durata del cantiere sarà di circa 2 mesi. Il costo complessivo è di 180mila euro finanziati dalla regione Emilia Romagna e da fondi comunali.