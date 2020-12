Lavori di Hera alla rete idrica, quasi mille utenze senza acqua per una notte

Martedì notte lavori sulla rete idrica a Dovadola e Pieve Salutare. L’intervento, che inizierà alle 22 circa di martedì 22 dicembre e durerà circa 5 ore, si svolgerà nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi alle circa 900 utenze interessate. I lievi intorbidimenti dell’acqua si risolveranno in poche ore. Hera informa che, in seguito a lavori di aggiornamento impiantistico, nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 dicembre sarà interrotta l’erogazione dell’acqua e potranno verificarsi cali di pressione nella rete idrica che serve il territorio del comune di Dovadola e nella frazione di Pieve Salutare nel comune di Castrocaro.

I lavori avranno inizio alle 22 circa di martedì e termineranno entro le 3 di mercoledì. Nelle ore successive saranno possibili lievi intorbidimenti dell’acqua, che si risolveranno in poche ore. Si conferma che l’acqua manterrà le caratteristiche di potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico. Gli interessati sono stati preventivamente avvertiti attraverso il servizio gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.