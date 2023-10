Lavori di riqualificazione di Corso della Repubblica: prevista la chiusura di un tratto di strada

Proseguono i lavori di riqualificazione in Corso della Repubblica. Dal 23 al 26 ottobre sarà chiuso al traffico il tratto di strada compreso tra l'intersezione con via Flavio Biondo e via Bruni provenendo da Piazzale della Vittoria. Saranno esclusi dal provvedimento marciapiedi e porticati. La chiusura, spiega l'amministrazione comunale, si rende necessaria "per lavori urgenti ed indifferibili legati alla predisposizione dei sottoservizi. Considerato il ristretto spazio in corrispondenza del varco Ztl, è stato disposto il divieto di transito del tratto in questione interessato dai lavori dalle 7,30 del 23 ottobre fino alle 22 del 26 ottobre, salvo conclusione anticipata dell’intervento". Viene precisato che "il traffico veicolare verrà deviato temporaneamente lungo via Flavio Biondo. Sarà comunque possibile ritornare in Corso della Repubblica, per i soli autorizzati all’accesso nella Ztl, procedendo da via Flavio Biondo svoltando prima in via Miller e successivamente in via Bruni".