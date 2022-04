Lavori dopo la frana: consolidata la scarpata lungo la Vernacchia-Montevescovo

Concluso a Meldola, nel forlivese, l’intervento per consolidare la scarpata di valle della strada comunale Vernacchia-Montevescovo che, a causa di una frana, aveva subito cedimenti e registrava considerevoli avvallamenti. Per mettere l’arteria in sicurezza, si sono svolti lavori che hanno permesso di migliorare la regolazione delle acque superficiali, riprofilando il fosso stradale e sostituendo le tubazioni ammalorate. È stata inoltre consolidata la scarpata di valle che sostiene la banchina, realizzando una scogliera di massi nel tratto caratterizzato dal dissesto.

“Si tratta di opere importanti che fanno parte di un progetto complessivo volto a mitigare le criticità presenti in diversi punti della valle del Bidente, finanziato complessivamente con 80 mila euro - spiega Irene Priolo, assessore regionale alla difesa del suolo e alla protezione civile -. La Regione pone particolare attenzione alla cura dell’Appennino e questo intervento va appunto nella direzione di accrescere la sicurezza territoriale e la qualità della vita delle comunità”. Il cantiere appena concluso rientra tra i lavori di consolidamento e riduzione della vulnerabilità idrogeologica progettati e diretti dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in stretto raccordo con il Comune di Meldola.