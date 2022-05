"Nuovi campi, bar con piscina entro l'estate? Al polisportivo Monti i lavori sono fermi e gli impianti non utilizzabili"

Difficoltà per il cantiere che avrebbe dovuto portare ad un corposo riammodernamento del polisportivo Monti della Cava: a rilevarle, con un sopralluogo, è Raffaele Acri, vice-coordinatore del questiere Resistenza. Lo stesso Acri fa sapere che ci sarebbe dovuto essere un incontro tra il quartiere Cava e il raggruppamento di imprese che devono eseguire i lavori, ma tale incontro sarebbe stato annullato "per indisponibilità del referente della nuova gestione", spiega Acri stesso. Nella presentazione dei lavori, il Comune e il nuovo gestore decennale dell'impianto di via Sillaro - un raggruppamento fatto di Uisp (per i corsi e l'attività sportiva), Around Sport (per la gestione) e Soggetel (società di Bagno di Romagna che si occupa di impianti di calore - . alcuni mesi fa avevano annunciato un intervento da 665mila euro di lavori per realizzare, entro l'estate, il recupero dei due campi da tennis in terra rossa all'aperto, tre nuovi campi da padel coperti, spogliatoi e una 'club house' che fungerà da bar e reception. Il locale vedrà annessa anche una piscina esterna estiva, non destinata all'attività sportiva, ma allo svago e al divertimento.

Ma l'attività del cantiere, rileva Acri nel suo sopralluogo, risulta andare a rilento e non sembra che si potrà rispettare la scadenza. "Le condizioni invece cui versa l’impianto lamentano un inizio dei lavori mai avviato , con i campi da tennis abbandonati trasformati in deposito di materiali di risulta, il bar che non pare certo sia in procinto di riaprire, il campo da tennis al coperto già chiuso per una ordinanza emessa precendentemente, il campo di calcio a 5 liberato dal manto sintetico ammucchiato su un lato anch’esso inutilizzabile, il campo di beach volley senza alcuna evidente cura o custodia, l’erba alta che copre mestamente alcuni attrezzi per l’attività all’aperto, probabilmente inutilizzabili e nessuna traccia di scavo nella zona che dovrebbe da progetto ospitare la piscina".

Ed ancora Acri: "Tutto l’impianto ad eccezione della palestra e del palazzetto appariva assolutamente incustodito, laddove, prima che gli ultimi gestori del bar decidessero di lasciare l’incarico dopo aver profuso impegno e passione per rendere l’impianto accessibile alle famiglie, gli stessi rappresentavano una presenza pressochè costante ed un riferimento per chiunque accedesse.

Speriamo quindi di sapere prossimamente, ma ormai comunque in assoluto ritardo, quando i lavori potranno iniziare per riconsegnare al quartiere ed alla città quello che quindici anni fa era uno splendido impianto sportivo utilizzato da tutti gli sportivi della città e da moltissime famiglie oltre che da numerose società sportive già vessate dalle conseguenze del covid che non potranno certo pianificare la prossima stagione agonistica".