Giardini di Piazzale della Vittoria, come procedono i lavori. Zattini: "Serve un po' di pazienza"

Proseguono i lavori di riqualificazione dei giardini di Piazzale della Vittoria. "Tutti i viali - aggiorna il sindaco Gian Luca Zattini - sono stati riqualificati con nuova pavimentazione, e le canalette sono state rifatte completamente così come le fognature. Sono stati predisposti gli allacci per l'illuminazione pubblica, i cui pali verranno installati a breve, e quelli per l’attivazione di un vasto sistema di videosorveglianza. Questi sono tutti lavori terminati, non immediatamente visibili e percepibili alla cittadinanza, che tuttavia erano necessari per proseguire l’intera riqualificazione della storica area verde di Forlì".

"Ciò che è attualmente in corso sono i lavori di restauro delle mura ottocentesche e delle fontane a ridosso del Belvedere - prosegue il primo cittadino -. Questa è certamente la parte più difficile del progetto, perché coniuga l’esigenza di mettere in sicurezza e abbellire una porzione strategica del nostro giardino con i criteri e i vincoli della Soprintendenza. Terminata la fase del restauro, il completamento dei lavori riguarderà il verde e la riqualificazione della parte vegetativa. In particolare, verranno realizzati 2 labirinti di un metro e mezzo l’uno di altezza, con irrigazione a goccia, di circa 22 metri di ampiezza.

Zattini spiega di "aver ricevuto qualche lamentela" per quanto concerne l'andamento dei lavori, ma il primo cittadino chiede "di avere ancora un po’ di pazienza". "Comprendo benissimo chi si lamenta del fatto che tutta la parte storica è ancora quasi totalmente transennata - afferma - e sono critiche più che legittime. Per questa ragione, e al fine di rendere fruibili i percorsi all’interno del parco, abbiamo deciso di rimuovere le transenne entro i primi di novembre. Le lasceremo solo nella porzione sopraelevata del Belvedere, per consentire ai restauratori di proseguire i lavori in serenità e sicurezza. Quando anche questi interventi saranno finiti, riapriremo al pubblico l’accesso alla fontana e all’aiuola centrale".