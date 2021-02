Lavori in corso sulla 'Cervese', cambiano orari e itinerari nel trasporto pubblico: le variazioni

I lavori che si avvieranno lunedì 22 febbraio sulla Cervese comporteranno la chiusura di un tratto di strada a Carpinello, tra via Fiumicello e via del Santuario. Di conseguenza Start Romagna ha riorganizzato le linee e gli orari di transito delle corse del trasporto pubblico interessate. Il termine provvisorio dei lavori, che saranno eseguiti dal Consorzio di Bonifica della Romagna, è il 30 aprile prossimo.

Bacino di Forlì-Cesena

Nel bacino di Forlì-Cesena sono interessate le linee 5A (Rotta - via delle Caminate), 12 (Direzione Villanova e direzione Carpinello e Pievequinta), S1 (Direzione Carpinello e Pievequinta) e 126 (Direzione Forlì), che non transiteranno da Carpinello, effettueranno deviazioni di percorso avranno alcune modifiche agli orari di alcune corse. Per queste linee saranno sospese le fermate Carpinello, Bagnolo Tassinara, Bagnolo, Cervese, Camporesi, Iper, Bentini, Vico, Fiera, Costanzo II. Saranno istituite fermate provvisorie in via del Bosco (solo in direzione Forlì).

https://www.startromagna.it/servizi/info-bus-e-news/?info-traffico=5260

Bacino di Ravenna

Nel bacino di Ravenna sono interessate le linee 157 (da Forlì per Roncalceci e Ravenna - da Roncalceci per Forlì) e 159 (da Forlì per San Pietro in Vincoli e Ravenna – da San Pietro in Vincoli per Forlì). Le corse non transiteranno da Carpinello ed effettueranno delle deviazioni di percorso, con conseguenti modifiche agli orari. Saranno sospese tutte le fermate poste in via Cervese tra Carpinello e Bagnolo Scuole, in entrambe le direzioni.

Saranno istituite fermate provvisorie in via del Bosco (solo in direzione S. Leonardo per Forlì) a circa 70 m dalla Rotatoria Carpinello (Maggiolino). L’utenza a Carpinello è invitata a servirsi delle fermate AMR (Carpinello Chiesa) poste in via Cervese prima e dopo la rotonda tra via Cervese e via del Bosco, a seconda della direttrice di interesse (S.P. in Vincoli / Forlì).

https://www.startromagna.it/servizi/info-bus-e-news/?info-traffico=5261



Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.startromagna.it, sui canali Telegram dei due bacini ed è disponibile la linea Whatsapp 331.6566555. Su queste linee si modificheranno gli orari, in alcuni casi con anticipi di passaggi per consentire la coesistenza dei lavori e del servizio pubblico di trasporto, in particolare di quello scolastico.