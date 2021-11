Lavori in via Ravegnana, code e disagi: si costruisce al Foro Boario il nuovo passaggio pedonale

Possibili disagi alla circolazione all'altezza del Foro Boario, dove sono in corso i lavori finalizzati a garantire la sicurezza dei pedoni negli attraversamenti pedonali. Nel tratto tra Foro Boario e la rotonda della Tangenziale stanno sorgendo due attraversamenti pedonali protetti. Si tratta di interventi finalizzati ad una riduzione delle velocità dei mezzi in transito, all’eliminazione di svolte a sinistra per chi proviene dal forese potenzialmente pericolose e all’aumento della sicurezza di pedoni e ciclisti in fase di attraversamento.

Sono previste isole centrali e l'installazione di “sentinella” centrale ed impianti di illuminazione “al busto” all’altezza sia dell’intersezione con Via Macero Sauli e di Via Bellonci. Sarà realizzata anche un’isola spartitraffico centrale su Via Ravegnana, finalizzata ad evitare le svolte a sinistra da e per Via Macero Sauli. Saranno inoltre tracciati gli stalli della sosta auto e realizzata una corsia centrale invalicabile mediante la segnaletica orizzontale lungo tutto il tratto di via Ravegnana tra le due rotonde, al fine di regolamentare gli ampi spazi a disposizione riducendo di fatto le velocità veicolari, a protezione soprattutto degli utenti più deboli della strada.

L’amministrazione comunale informa che dalle 8,30 di lunedì fino a giovedì 18 (salvo imprevisti o maltempo) proseguiranno i lavori e sarà attivato un senso unico alternato in via Ravegnana nel tratto compreso tra la rotatoria del Foro Boario e la rotatoria con la tangenziale. Al fine di evitare code negli orari di punta, è consigliabile utilizzare la viabilità alternativa per chi esce o entra dalla zona centrale della città.