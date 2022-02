Lavori in viale della Libertà, si sposta per 60 giorni la fermata del bus vicino alla Palmezzano

Proseguono i lavori di riqualificazione di viale della Libertà, iniziati lo scorso maggio. Da venerdì ci sarà lo spostamento provvisorio della fermata bus "Libertà Scuole", formata da tre pensiline, nei pressi della Scuola Media Palmezzano. La fermata bus provvisoria sarà ubicata per circa trenta giorni (durata dei lavori) davanti all'Ex-Gil, a circa 60 metri dall'attuale, in direzione stazione, con conseguente divieto di sosta e fermata per le automobili su tutto il lato di sosta provvisoria dei bus.