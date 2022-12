Sedie numerate, luci concentrate sul campo da gioco e più tecnologia: un anno di lavori per il restyling del Palafiera

Accelerata per il restyling del Palafiera di Forlì, sono in arrivo lavori per 2 milioni e 280.000 euro Dopo un primo stralcio, attualmente in corso, per 500mila euro (riguardanti gli impianti, i pavimenti e la messa in sicurezza), entro la fine dell'anno sarà pubblicato un bando del Comune di Forlì, finanziato dal Pnrr, per la progettazione definitiva e quindi la messa in opera di un cantiere che durerà per più di un anno, convivendo la regolare attività sportiva che non sarà spostata altrove.

I periodi di più intenso lavoro, secondo i programmi, saranno le due estati, quella del 2023 e il 2024. Due gli scopi dei lavori: rendere la struttura più versatile e più fruita. “La struttura, risalente agli anni '80, è in buono stato e ben servita, in una buona posizione vicino all'autostrada – spiega il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo -. Ci sarebbe una significativa richiesta per eventi e spettacoli, ma le condizioni del Palafiera non sono ottimali per questo scopo”. Inoltre, “abbassando i costi di gestione si può tentare di far usare il palazzetto a più società sportive per le loro partite”. Il risultato finale, promette il vicesindaco, “sarà un impianto gold, compatibile con ogni genere di iniziativa sportiva e di intrattenimento”.

I nuovi lavori per 2 milioni e 280.000 euro, come quelli per il Ronco Lido, godono di una premialità del 20% da parte dello Stato se il bando per i lavori sarà assegnato prima della fine dell'anno, da qui la corsa contro il tempo degli ultimi mesi per riuscire a rispettare la scadenza, avvalendosi in entrambi i casi a studi di progettazione esterni. Anche in questo caso si tratta di lavori necessari al comfort e alla sicurezza, col rifacimento degli impianti di riscaldamento e illuminazione, secondo criteri di maggior efficienza e flessibilità di utilizzo. Lavori anche gli ampianti tecnologici.

Verranno inoltre convertite tutte le gradinate a seggiolini numerati con schienale, per una capienza totale di circa 5mila persone (un po' meno dell'attuale capienza di 5.500 posti). La presenza di posti numerati, per esempio, è uno dei primi requisiti chiesti dagli organizzatori di eventi. Biglietteria esterna, maggiore suddivisione delle tifoserie e diversi accorgimenti per l'ordine pubblico completeranno l'opera. Previste anche le ritinteggiature e un impianto di illuminazione più concentrato sul rettangolo di gioco per un maggior effetto scenico (come si usa da tempo nelle manifestazioni sportive in America).

Secondo la tabella di marcia, si mira a completare la progettazione definitiva entro il luglio 2023, per poi passare subito ad una fase di lavori durante la pausa estiva dei campionati. Tutta la stagione sportiva 2023-2024 dovrà invece convivere coi lavori, che procederanno per stralci senza intralciare le gare dell'Unieuro. Altro periodo intenso di lavori sarà l'estate 2024, quando il grosso dell'intervento dovrà essere finito. Il progetto è finanziato da 1,4 milioni da fondi del Pnrr, a cui si aggiungono 600mila euro di cofinanziamento del Comune e altri 280mila euro come premialità per essere usciti col bando entro la fine dell'anno (contributo extra per l'adeguamento dei costi di realizzazione).