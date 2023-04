Dopo sei mesi si vedono i primi risultati: avanzano i lavori alla facciata del Palazzo Studi

Avanzano i lavori di ripristino e riqualificazione eseguiti alla facciata del Palazzo Studi di Forlì, in Piazzale della Vittoria, partiti lo scorso ottobre. A fare il punto è il sindaco Gian Luca Zattini: "Sono passati poco più di 6 mesi e già si vedono i risultati di un intervento sollecitato da più parti e che non era mai stato eseguito. A volte basta poco, per fare bene alla città e rispettare l’indirizzo di mandato dei propri cittadini". "Ci vuole buona volontà, capacità di ascolto e l’interesse primario di agire sempre e comunque a beneficio della comunità che si amministra", conclude il primo cittadino. L'intervento, che avrà un costo di circa un milione di euro, durerà un anno e riguarderà una facciata lunga 250 metri.