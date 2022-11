Sarà costruita con i fondi del Pnrr: aggiudicati i lavori per la palestra dell'Itaer, sarà pronta nel 2024

Il Pnrr diventa realtà per le scuole superiori della Provincia di Forlì-Cesena: questa settimana è stato aggiudicato il primo cantiere. Sei i progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un importo complessivo di quasi 13 milioni di euro. Dopo la fase di progettazione e la gara d’appalto la prima opera ad essere aggiudicata è la nuova palestra dell’Itaer "Francesco Baracca" a Forlì, con mese di anticipo rispetto alle tempistiche previste. Un intervento da due milioni e mezzo di euro, di cui 1 milione e ottocentomila di fondi Pnrr e 700mila di fondi provinciali. Si è aggiudicata la gara la ditta Italcostruzioni srl. L’inizio dei lavori sarà a marzo, per 548 giorni (18 mesi) con una fine del cantiere prevista per agosto 2024. La palestra sarà a disposizione della scuola e degli studenti per l’anno scolastico 2024-2025.

“La palestra - dichiara il presidente della Provincia Enzo Lattuca - sarà realizzata nel complesso dell’Istituto Baracca in via Montaspro a Forlì ed andrà a completare l’offerta formativa della scuola, come da progetto originario, così gli 800 studenti dell’Itaer non dovranno più spostarsi al centro sportivo Buscherini per svolgere le ore di educazione fisica. Nel frattempo, in accordo con la scuola, quest’anno abbiamo realizzato un’area attrezzata esterna all’istituto che prevede un campo da pallavolo, un campo da calcetto e un campo da basket"

"La palestra avrà una superficie utile di circa 785 metri quadrati, verrà realizzata con copertura in legno, sarà dotata di un impianto fotovoltaico e un impianto solare termico. Ospiterà un campo da basket ed uno da pallavolo con tutte le relative attrezzature sportive, spogliatoi e servizi igienici -dichiara la vice presidente della Provincia, Valentina Ancarani -. Siamo molto soddisfatti di poter comunicare i tempi di realizzazione in concomitanza con gli open day della scuola e prima delle iscrizioni, dando un orizzonte temporale concreto per la realizzazione dell’opera".

Entro la fine dell’anno altri quattro cantieri verranno aggiudicati: a Cesena, adeguamento sismico della palestra dell'istituto tecnico industriale "Pascal2 e manutenzione coperture dell'istituto tecnico economico "Serra", a Forlì la messa in sicurezza dei solai dell’istituto tecnico industriale "Marconi" e la realizzazione della nuova palazzina al Centro studi Allende.

Nella foto il progetto della scuola

Nella foto da sinistra la vicepresidente della Provincia Valentina Ancarani, la dirigente scolastica Maura Bernabei e il presidente della Provincia Lattuca