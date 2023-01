Verso l'ultimazione i lavori del nuovo parcheggio "ecologico" Casamorata: spazio di sosta per i residenti del centro storico

Sarà pronto alla fine di marzo - condizioni meteo permettendo - il nuovo parcheggio di via Casamorata, realizzato in prossimità di viale Italia, che ha l’obiettivo di alleggerire e favorire la viabilità e la sosta collegata alla vicina scuola Dante Alighieri, ma anche quella dei residenti che abitano nella prima cintura del centro storico. Sarà un parcheggio di nuova generazione, costruito in linea con i requisiti di sostenibilità ambientale previsti dal protocollo SOS4Life della Regione Emilia-Romagna di cui il Comune di Forlì è capofila, come spiega il progettista Dario Pinzarrone, e sulla falsariga di quelli applicati nella realizzazione del parcheggio di via Romanello, da poco inaugurato.

E’ prevista infatti una pavimentazione drenante che consentirà di assorbire l’acqua piovana senza appesantire le fognature, con la realizzazione dei “giardini della pioggia”, ovvero porzioni di terreno miste a sabbie leggere, in grado di drenare le acque fino a un completo assorbimento. Il parcheggio, che avrà una illuminazione a led, sorgerà su un’area di proprietà comunale che un tempo era un frutteto di cachi, con un investimento di 450 mila euro interamente finanziati attraverso il Pnrr.

L’area avrà una capacità di 60 posti auto, di cui quattro saranno riservati fin da subito alla ricarica delle auto elettriche e altri venti sono stati predisposti alla stessa funzione per il futuro.

Ad oggi sono in fase di ultimazione gli interventi edili - i sottofondi drenanti, i cordoli, le fognature, l’illuminazione - a cui seguiranno quelli sul verde, con la piantumazione di una ventina di alberi oltre che di siepi e arbusti nel mese di aprile. “Il progetto prevede anche un collegamento pedonale che congiungerà il parcheggio di direttamente a viale Italia, proprio in prossimità della scuola Dante Alighieri - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Vittorio Cicognani - per agevolare gli spostamenti e la sosta delle famiglie e degli studenti. Ma sarà anche funzionale alla sosta dei residenti e a servizio del centro storico”.