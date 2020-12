Nuovi lavori al Parco della Resistenza, approvato il progetto definitivo: 303mila euro di intervento

Parco della Resistenza, approvato il progetto definitivo per lavori di restauro e riqualificazione del 2° stralcio. Il secondo lotto di intervento, per un importo di 303.400 euro con stanziamenti di bilancio dell’anno 2020, si pone l'obiettivo di completare il progetto di valorizzazione del Parco della Resistenza in aggiunta al 1° lotto già approvato dalla Giunta Comunale nel 2019 di circa 560mila euro. Nei prossimi giorni sarà approvato il progetto esecutivo complessivo di oltre € 860.000 da porre a base di gara. Gli interventi si rivolgeranno alla porzione storica del giardino e sono mirati a restituire alla città uno dei luoghi della tradizione più significativi, attraverso la valorizzazione della propria identità storica e culturale.

“Quello che andremo a realizzare nei prossimi mesi è un progetto complesso e articolato, suddiviso in diversi lotti, che investe più ambiti di intervento e mira a riportare al suo antico splendore il Parco della Resistenza - spiega l’Assessore ai lavori pubblici, Vittorio Cicognani - si procederà nello specifico con la riqualificazione e il restauro specialistico di tipo conservativo delle mura ottocentesche a ridosso della terrazza Belvedere. La fontana circolare e le limitrofe fontanelle-abbeveratoi verranno anch’esse restaurate e rimesse in funzione per consentirne il pubblico utilizzo e un più corretto sistema di gestione e pulizia. Il restauro delle balaustre del belvedere con relative scale adiacenti e la ristrutturazione dell’edificio adibito ai bagni sottostante corre di pari passo con la manutenzione straordinaria e ordinaria delle piste pedonali e, parimenti, con la sostituzione e integrazione degli arredi urbani (panchine e tavoli,)".

"Gli interventi di riqualificazione del verde interesseranno invece il ripristino delle specie vegetali morte o abbattute, con nuovi esemplari botanici, la riqualificazione dell’aiuola centrale, la realizzazione di due labirinti vegetali e l’allestimento di un percorso botanico. Infine, si procederà con la realizzazione di un nuovo e più efficiente impianto di pubblica illuminazione - prosegue -. Ultimo, ma non per importanza, è l’intervento che prevede la realizzazione di un impianto di video-sorveglianza in chiave anti degrado. Il progetto, infatti, ha l'obiettivo di presidiare e preservare la sicurezza degli ingressi e quella all'interno del parco, attraverso l'installazione di un adeguato numero di telecamere.”

“Il progetto realizzato dai nostri uffici e fortemente voluto da questa Amministrazione è ispirato all’esigenza di coniugare l’impronta originaria dell’area, mantenendone inalterati alcuni elementi e lo scheletro strutturale, con le necessarie e fin troppo procrastinate opere di riqualificazione, ristrutturazione e risanamento. Una volta conclusi i lavori - chiosa Cicognani - il Parco della Resistenza potrà dirsi all’altezza della sua storia, del suo intrinseco valore architettonico-culturale e della città che con orgoglio lo ospita".