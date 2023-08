Lavori per la nuova fermata del bus a Meldola, il percorso dei mezzi sarà deviato

Proseguono a Meldola i lavori nel quartiere Dozza per la realizzazione della nuova fermata degli autobus provenienti da Santa Sofia con direzione Forlì. A lato della strada provinciale del “Bidente”, in adiacenza al parco dell’Istituzione “Davide Drudi”, sarà realizzato un nuovo spazio di sosta capace di consentire agli autobus di fermarsi in sicurezza per la salita e discesa dei viaggiatori.

Al termine dell’intervento gli autobus riprenderanno il percorso sulla strada provinciale senza percorrere, come avvenuto sino ad oggi, la Via Indipendenza in direzione Meldola. Nella Via Indipendenza, liberata dal traffico degli autobus, sarà realizzata una pista ciclabile mentre nella Via Risorgimento saranno realizzati alcuni nuovi parcheggi. I lavori, previsti nel più generale intervento di riqualificazione della viabilità del quartiere Dozza, miglioreranno la sicurezza stradale dell’intera zona.