Lavori per la pista ciclabile, cambia la viabilità e la sosta in via Padovani

Nella giornata di mercoledì hanno avuto inizio i lavori di preparazione del cantiere per la realizzazione della pista ciclabile in via Padovani. A tale riguardo, l’amministrazione comunale informa che dalle 7 del 15 dicembre 2023 alle ore 18 del 15 gennaio 2024, salvo conclusione anticipata dell’opera, saranno in vigore i seguenti provvedimenti temporanei di modifica della viabilità in via Padovani: divieto di sosta permanente con rimozione delle aree e nei tratti indicati in loco in base all’andamento dei lavori e restringimento della carreggiata stradale sempre in base alla fase di realizzazione dell’intervento. Inoltre, una volta terminati i lavori di parcheggio del Campus, il senso di marcia di via Padovani sarà invertito rispetto all’assetto attuale. Sarà sempre garantito il transito pedonale e l’accesso carrabile alle proprietà private. A conclusione dell’intervento di realizzazione della ciclabile, gli stalli di sosta blu e gialli verranno posizionati sul lato opposto della strada.