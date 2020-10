Lavori per oltre 200mila euro: parte il restyling dei marciapiedi in 17 strade

Partono lunedì i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi di 17 strade del forlivese. A entrare nel dettaglio della fase esecutiva del progetto è l'assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani: "Gli interventi deliberati in Giunta lo scorso mese di luglio, per un importo complessivo di 215mila euro, riguardano i marciapiedi di 17 vie della città e consistono principalmente nell’eliminazione di situazioni di pericolo e deformazione degli stessi".

Le strade interessate sono viale Bologna, via Fosse Ardeatine, via Caprera, Cecere Edoardo, via Cimolini Antonietta, via Cirri Giovan Battista, via Deviata, via Facchinei Andrea, via Innocenzo Da Imola, via La Greca Francesco, via Nievo Ippolito, via Po, via Rossi Nino, via Sapinia, via Sauro Nazario, via Don Sturzo Luigi e via Turati Filippo.

"Le strade oggetto di intervento, così come l'individuazione dei tratti di marciapiede dove sono previste le lavorazioni, sono state definite in base a riscontri da sopralluoghi effettuati in fase di redazione della progettazione definitiva e sono frutto di un’interlocuzione costante con i cittadini, vere sentinelle dei nostri quartieri", conclude Cicognani.