Il nuovo punto di aggregazione di Fratta, verso la fine i lavori in Piazza Colitto: il punto sul cantiere sarà illustrato ai cittadini

Il cantiere di Piazza Colitto, verso la fase finale, al centro di un incontro pubblico. L'appuntamento si terrà mercoledì alle 20.30 al Bar Nadiani in Via Loreta, 110 a Fratta Terme. Nell'occasione l'amministrazione comunale di Bertinoro farà il punto sullo stato dei lavori: "Nonostante le difficoltà incontrate, legate sia all'emergenza sanitaria che al reperimento dei materiali, il cantiere è stato condotto dall’impresa e dalla direzione lavori nel rispetto della corretta esecuzione dell’opera, affrontando tutti gli aspetti di dettaglio che la caratterizzano -. viene comunicato -. L’Amministrazione Comunale vuole rendere partecipe la cittadinanza di quest'ultima fase del progetto, visto l’avvicinarsi della fine lavori". Saranno presenti, insieme all'amministrazione: i progettisti della Direzione Lavori e i tecnici comunali.

La realizzazione di Piazza Colitto restituirà a Fratta Terme il centro di aggregazione, ma allo stesso tempo sarà riorganizzato in modo più funzionale lo stesso numero di posti auto. Infatti la piazza sarà attrezzata con sedute, opere di arredo urbano, giochi d’acqua, aree verdi fruibili come spazio di gioco e percorsi pedonali con l’obiettivo di rilanciare le attività economiche presenti nel centro di Fratta Terme. La prima azione del progetto consiste nel nuovo disegno delle aree di parcheggio che sono state accorpate e razionalizzate. Il numero degli stalli è rimasto inalterato con il risultato di ottenere però uno spazio libero da poter dedicare alla realizzazione della nuova piazza.

Parte della piazza sarà pedonale e modellata realizzando un sistema di terrazze. In particolare tre terrazze rialzate frammentano lo spazio creando una serie di spazi in cui poter passeggiare o sedersi all’ombra degli alberi. La piazza è progettata in modo flessibile per aumentare lo spazio pedonale in occasione di determinati eventi. Elemento caratterizzante saranno le vasche d’acqua, che rimandano alla presenza del Rio Salso e delle acque termali del vicino stabilimento storico.