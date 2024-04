Con la primavera il centro storico diventa più colorato: fiori in Piazza Saffi e novità per Piazza Ruffini

"Continua il nostro impegno per rendere Forlì una città sempre più bella e accogliente". Il sindaco Gian Luca Zattini presenta così nella sua pagina Facebook alcuni lavori in corso nel cuore del centro storico. "Recentemente siamo intervenuti in Piazza Ruffini con un piccolo lavoro di abbellimento e di tutela del decoro urbano, ripulendo e riqualificando l’area verde con nuove essenze", aggiorna il primo cittadino. Ma altri lavori sono in corso in Piazza Saffi: "Dopo aver realizzato lo scavo per la creazione dei pozzetti, stiamo ultimando i lavori di posizionamento delle fioriere sui lampioni della piazza. Questo intervento si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione urbana di tutto il centro storico".

