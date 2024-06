Al via i lavori per sistemare la pavimentazione delle piste ciclabili di viale Bologna

Nell'ambito del piano di manutenzione predisposto dal Servizio Infrastrutture, Mobilità, Verde del Comune di Forlì è previsto un intervento di manutenzione alla pavimentazione della pista ciclabile di viale Bologna nel tratto tra la Rotonda dei Fiori e piazzale di Porta Schiavonia su entrambi i lati. I lavori avranno inizio nella giornata di lunedì, e si protrarranno per circa 10 giorni lavorativi. Per consentire l'opera saranno attivati provvedimenti temporanei di chiusura di tratti di pista ciclabile con indicazione di utilizzo della pista ciclabile sul lato non interessato ai lavori. L'Impresa esecutrice dispone dell'ordinanza necessaria ed è incaricata di predisporre a propria cura e spese la idonea segnaletica di cantiere, di indicazione dei percorsi alternativi, oltre alla regolamentazione del traffico attraverso i propri movieri o impianto semaforico.