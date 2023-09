Ponte di Schiavonia, si rafforzano gli argini del Montone: come cambia la viabilità

Sabato mattina, presso il Ponte di Schiavonia, verranno effettuati lavori per il rafforzamento degli argini del fiume Montone a cura della Protezione Civile. "Il posizionamento dei mezzi comporterà la chiusura di una corsia e del contiguo percorso pedonale sul lato monte del ponte - informa l'amministrazione comunale -. In conseguenza, la carreggiata sarà ristretta a due corsie; per gestire il traffico saranno presenti movieri ai due estremi del ponte, mentre i semafori rimarranno invariati".

Dalle 8 alle 12 è prevista la chiusura dell'area di transito ciclo-pedonale del ponte lato monte mediante l’uso di transenne, segnalando l’interruzione nei primi punti utili all’attraversamento a monte e a valle dell’area interessata. E' previsto inoltre il divieto di fermata e transito nelle aree occupate dai veicoli, così come uno restringimento della carreggiata, con mantenimento del doppio senso di marcia, delimitato da coni e traffico regolato da movieri ai due estremi del ponte.