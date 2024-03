Ricostruzione post alluvione, consegnati i lavori di potenziamento del by-pass del viadotto sul Voltre

L’alluvione dello scorso maggio aveva danneggiato e reso inagibile il viadotto a tre campate con impalcato in cemento armato e pile in murature. La Provincia nella fase emergenziale, dopo la chiusura del viadotto, in somma urgenza ha realizzato una deviazione con attraversamento provvisorio del torrente Voltre con lunghezza complessiva pari a circa 120 metri sul lato di valle idraulica rispetto al ponte esistente. Provenendo da Meldola, la Provinciale 48 è stata intercettata a circa 25 m a monte del ponte esistente ed è stato quindi realizzato un attraversamento provvisorio del torrente mediante l’impiego di elementi scatolari prefabbricati. Martedì sono stati consegnati i lavori per stabilizzare il by pass realizzato e la sistemazione idraulica dell’alveo. Precisamente i lavori consisteranno nella rimozione di rifiuti solidi e taglio di alberatura in alveo, ripristino della sezione di deflusso (eliminazione nei tratti critici dei materiali litoidi trasportati ed accumulati), sistemazione e protezione delle sponde, ripristino degli argini e demolizione dell’impalcato del viadotto danneggiato.

Sul cantiere è previsto un sistema di monitoraggio e allertamento contro i fenomeni idrologici. Sarà installata una stazione idrometeorologica di gestione del sistema di allerta, saranno impostate soglie idrometriche di allertamento, superate le quali verranno attivate le lanterne semaforiche localizzate sulla Provinciale 48 presso il Torrente Voltre: sarà in questo modo possibile limitare o interdire la circolazione su quell’intero tratto stradale al superamento di determinate condizioni idrauliche. I lavori sono stati affidati all’impresa "Ingeos srl" che ha già eseguito il primo intervento urgente di messa in sicurezza sempre sullo stesso by-pass. Durante l’esecuzione dei lavori la circolazione stradale non subirà variazioni, salvo temporanee limitazioni gestite sul posto. L’intervento è finanziato dalla struttura commissariale per un importo complessivo di 350mila euro. Il tempo previsto per l’ultimazione dell’intervento è di circa 4 mesi.

“Il consolidamento del by pass sulla Provinciale 48 sul torrente Voltre è un intervento importante - commenta Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e Consigliere delegato alla viabilità forlivese - è il primo cantiere strutturale dei sette che abbiamo in programma finanziati dall’ultima ordinanza commissariale. È chiaro che stiamo parlando di un’opera rilevante, che dà una risposta al territorio, ma non è ancora l’intervento di ricostruzione definitivo". "La Provincia, con i nostri tecnici, che devo ringraziare per il grande lavoro che stanno facendo ha avviato la pianificazione delle attività per la ricostruzione del viadotto, definendo come strategia attuativa un appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione, per un importo complessivo da finanziare di circa 2,5 milioni di euro - - commenta il presidente dell'ente, Enzo Lattuca -. Il cronoprogramma attuativo, in fase di perfezionamento, al momento prevede per l’ultimazione circa 26 mesi a partire dal momento in cui la struttura commissariale ci fornirà le risorse.”

Il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci nel ringraziare gli Amministratori ed i tecnici della Provincia di Forlì-Cesena esprime "soddisfazione per questo intervento fondamentale per garantire il transito in sicurezza dei cittadini e delle imprese di questa parte del territorio meldolese in attesa del completo rifacimento del ponte sul Torrente Voltre".