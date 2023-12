Nuovo asfalto per la Provinciale Del Rabbi, "Non c'entra il passaggio del Tour. Ma agevola i lavori"

Nuovo asfalto per la Provinciale 3 "Del Rabbi" nel tratto San Zeno-Premilcuore nei comuni di Premilcuore e Galeata. I lavori rientrano nel piano asfalti della Provincia di Forlì-Cesena. "La Provinciale "Del Rabbi" è una delle strade principali del territorio forlivese che conduce a Premilcuore e ad un territorio montano e fragile, ma importante esattamente come gli altri", ricorda il consigliere delegato alle infrastrutture e alla viabilità per il comprensorio forlivese, Daniele Valbonesi. L'arteria sarà attraversata la prossima estate dalla prima tappa del Tour de France, che collegherà Firenze con Rimini. "Il passaggio del Tour de France, che rappresenta un evento sportivo senza precedenti nella nostra storia, non fa altro che agevolare questi tipi di interventi che erano necessari a causa dello stato delle pavimentazioni e a prescindere dal passaggio della "Grande Boucle"", tiene a chiarire Valbonesi. Nella prossima primavera i lavori riprenderanno anche nel tratto della sp3 a monte dell'abitato di Premilcuore.