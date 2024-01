Enel rinnova gli impianti, due giorni di lavori in alcune aree del centro storico: "Evitare l'utilizzo degli ascensori"

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, informa che, nell’ambito dei lavori finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che prevedono anche un potenziamento del sistema elettrico, lunedì e martedì effettuerà un intervento di ammodernamento della cabina elettrica situata in prossimità del centro storico del comune di Forlì.

I lavori

I tecnici dell’azienda elettrica procederanno alla sostituzione della componentistica elettromeccanica, attraverso l’installazione di nuovi sezionatori di linea, più resistenti ed efficienti, e l’installazione di un nuovo trasformatore, dotato delle migliori innovazioni tecnologiche, utile a completare l’automatizzazione e l’aumento di potenza della porzione di rete elettrica interessata dall’intervento. In tal modo sarà possibile garantire una migliore qualità e continuità del servizio elettrico. I lavori sono inoltre necessari per prevenire guasti incipienti sulla rete elettrica il cui ripristino richiederebbe più tempo.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per lunedì e martedì, dalle 8:30 alle 16, considerata la complessità e l’importanza dell’intervento. Tutti i clienti sono stati informati attraverso affissioni dei volantini, con il dettaglio dei numeri civici nella zona coinvolta. L’Azienda raccomanda "di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche".

Le vie interessate

In via Pisacane saranno interessati i civici 13, 17, 21, da 31 a 33, da 37 a 39, 43, 49, 55, 59, da 63 a 67, 71, dal 10 al 14, dal 18 al 22, 26, e dal 34 al 36: in Piazza Cavour saranno interessati i civici 29, dal 33 al 35, dal 39 al 41, dal 45 al 47, dal 30 al 38, dal 42 al 44 e 48; in via Benedetti dal 7 al 11, dal 2 al 4, e l'8; in via De amicis i civici 1, dal 4 al 8, 12, e 4d; mentre in via Pedriali il civico 19.

Numeri utili

E-Distribuzione ricorda che "per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel nostro sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile al link https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.html.