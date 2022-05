Comune, si avvicina l'inizio dei lavori di riqualificazione: le aree interessate dal cantiere

Lavori di riqualificazione al palazzo comunale di Forlì. Il cantiere, che aprirà il prossimo 7 giugno, riguarderà l'accesso posto di fronte allo scalone monumentale, in Piazza Saffi 8, collocato sotto l’androne a fianco dello sportello di Informazione e Accoglienza Turistica – Iat, caratterizzato da porta scorrevole, che porta alla zona Ragioneria,Tributi ed Edilizia Privata (accesso US7 che conduce alla scala S4); e l'accesso posto in Via delle Torri 3 (porta US3), attualmente non utilizzato come ingresso al pubblico.

Per raggiungere la zona Ragioneria, Tributi edEdilizia Privata sarà possibile utilizzare un percorso temporaneo che verrà aperto da Piazzetta XC Pacifici 3 (porta US9), con i medesimi orari di quello momentaneamente chiuso; oppure si potrà accedere dallo scalone monumentale antistante (porta US6). In alternativa all'uscita dalla scala di Via delle Torri 3 sarà possibile (per i dipendenti e per gli utenti) utilizzare il vano scala S3, che collega tutti i piani dell'edificio, con uscita US5 sulla Piazzetta San Carlo.

Nella foto la planimetria del Comune