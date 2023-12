Rotonda di Panighina, un incontro pubblico spiegherà i lavori: "Obiettivo contenere i disagi"

Si terrà giovedì, alle ore 20:30, presso la Sala Quadri del Comune di Bertinoro (piazza della Libertà 1, l'assemblea pubblica organizzata dall'amministrazione comunale di Bertinoro sulla "Rotonda di Panighina". Si parlerà della rotatoria sulla via Emilia che il territorio di Bertinoro attende da tempo e che finalmente sta per vedere la luce, al termine del lungo iter burocratico, dal riconoscimento delle risorse derivanti dai fondi Fsc alla Provincia di Forlì-Cesena, alle procedure di gara e affidamento, alle autorizzazioni degli enti coinvolti.

Tutti passaggi che verranno ripercorsi grazie alla presenza dell'amministrazione provinciale, della direzione lavori e dell'impresa Coromano che dovrà realizzare l'opera. "Si parlerà dei tempi e delle modalità di organizzazione del cantiere, perché quando partirà vogliamo ci siano meno disagi possibili per la popolazione, che ritenevamo dovesse essere coinvolta e informata per tempo - afferma la sindaca Gessica Allegni -. Ringrazio la Provincia di Forlì Cesena e la ditta Coromano per avere accolto questa necessità e il dialogo e la collaborazione costante che ci hanno accompagnati fin qui e che proseguiranno durante la fase di cantiere".