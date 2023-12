Rotonda di Panighina, c'è la data del via dei lavori: il cantiere si aprirà a metà gennaio

C'è la data. Inizieranno il prossimo 15 gennaio i lavori per la realizazione della rotonda lungo la via Emilia, all'incrocio di Panighina. Il progetto è stato presentato giovedì sera alla presenza tra gli altri della sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, di Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e consigliere della Provincia delegato alle infrastrutture e alla viabilità per il comprensorio forlivese, e della direzione lavori della Provincia di Forli-Cesena rappresentata da Luca Gardelli, dello studio Lombardi-Spazzoli-Paglionico e dell'Impresa Coromano a cui sono stati affidati i lavori. La conclusione è prevista entro settembre 2024.

"L'opera, dal costo complessivo di 1.300.000 euro è finanziata in larga parte da fondi regionali, nell'ambito di una grande collaborazione istituzionale che renderà finalmente possibile veder sorgere una infrastruttura fondamentale per il nostro territorio - le parole della sindaca Allegni -. Ringrazio tutti i tecnici che sono intervenuti e che hanno risposto puntualmente alle domande esposte dai presenti. Il dialogo con cittadini e imprese continuerà anche durante le fasi di lavorazione, per fare fronte a tutte le criticità che potrebbero emergere".

La rotonda avrà un diametro esterno di 60 metri e sarà caratterizzata da ingressi a due corsie sulla via Emilia e uno singolo sulle altre due vie provinciali (la Provinciale 65 “Cesena-Bertinoro” e la Provinciale 5 “Santa Croce”). Oltre alla Provincia e alla Regione Emilia-Romagna, gli enti coinvolti nella realizzazione dell’opera sono il Consorzio di Bonifica della Romagna per la modifica della rete esistente di scolo delle acque che attualmente scorre sotto la sede stradale, il gestore della pubblica illuminazione, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e Anas, in quanto proprietaria della via Emilia, con la quale è stata sottoscritta una Convenzione regolante i rapporti tra gli enti coinvolti nell’opera.