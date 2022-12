Prende forma la rotonda: chiude per alcune ore l'incrocio tra viale Spazzoli e via Campo di Marte

Chiude per un giorno l'incrocio tra viale Spazzoli e via Campo di Marte, dove sta sorgendo la rotonda che andrà a sostituire l'incrocio regolato da semaforo. La chiusura avverrà lunedì 19 dicembre alle 22 e si protrarrà fino alle 14 di martedì 20. Per quel periodo di tempo è disposto, oltre al divieto di transito per chiusura della carreggiata stradale, il divieto di transito eccetto residenti, mezzi di soccorso, forze di polizia in via Campo di Marte fra via Stegher e viale Spazzoli e fra via Bonavita-Rivalta e l'intersezione con viale Spazzoli e in viale Spazzoli fra via Arnier-Renzi e via Campo di Marte e fra via Minardi e via Campo di Marte.

Il traffico proveniente da viale Roma su via Campo di Marte sarà deviato prima dell’intersezione con viale Spazzoli in via F. Rossi, I. Stegher; il traffico proveniente da viale Medaglie d’Oro su via Campo di Marte sarà deviato in via P. Rivalta, via A. Bonavita; il traffico proveniente da viale Fulcieri su viale Spazzoli sarà deviato in via Arnier, via Renzi, via Pallotta, via Cucchiari; il traffico proveniente da via Cerchia su viale Spazzoli sarà deviato in via Minardi. Nella sola mattina di martedì potrebbero verificarsi disagi e rallentamenti dovuti ai citati lavori per cui è consigliabile scegliere percorsi alternativi.

Secondo il progetto esecutivo approvato ad inizio anno, la rotonda avrà un diametro di 28 metri caratterizzato un anello carrabile di 7 metri, un anello sormontabile di 2 metri ed un isola centrale di diametro dal diametro di 10 metri. Le immissioni saranno regolamentate da isole spartitraffico, poste agli ingressi della rotonda e che ricomprendono attraversamenti pedonali protetti. Il progetto prevede la demolizione di tre alberi (due platani e un pino) "per motivi di sicurezza e funzionalità dell’intervento". L'opera è finalizzata "al miglioramento del livello di sicurezza" dell'arteria e a rendere più fluida la circolazione del trasporto pubblico. Inoltre, come si legge sempre nella relazione, "comporta miglioramenti alla mobilità che incidono positivamente sul clima acustico dell’intersezione".