Si demolisce la vecchia "Maroncelli", anche un cannone nebulizzatore per contenere le polveri. "Costruiamo un nuovo modo di imparare"

Un cannone nebulizzatore per contenere le polveri del cantiere della nuova cittadella educativa “Piero Maroncelli”, in pieno centro storico, è il biglietto da visita del maxi progetto di rigenerazione urbana avviato nei mesi scorsi dal Comune di Forlì per una spesa complessiva di 13,2 milioni di euro, di cui 11,3 milioni a valere su fondi Pnrr. I lavori per la demolizione vera e propria del vecchio fabbricato realizzato negli anni ’60 e la predisposizione del sito per la successiva riedificazione sono partiti da circa una settimana.

La nuova scuola, pur caratterizzandosi per un risparmio in termini di volume (5.900 metri quadrati di superficie totale per tre corpi di fabbrica), ospiterà più di 500 alunni, 15 aule e 8 laboratori, una palestra, una biblioteca, numerosi spazi funzionali connessi con l’attività scolastica, un Auditorium e un giardino pensile raggiungibile da un’ampia scala di accesso direttamente dall’esterno.

"Dopo la bonifica dell’amianto e lo smontaggio delle finiture dell’intero edificio (intonaci, controsoffitti e cartongessi), sono iniziati i lavori di demolizione della palestra, dei locali interrati e della biblioteca", dichiarano gli assessori Paola Casara e Vittorio Cicognani, a margine di un sopralluogo svoltosi lunedì mattina con l’impresa appaltatrice e il Dirigente del servizio edifici pubblici del Comune di Forlì, Gianluca Foca.

“Già lunedì mattina gli escavatori e le macchine per la demolizione si sono spostate verso il corpo di collegamento e le aule - proseguono -. Le macerie, una volta raggruppate per tipologia di materiale (ferro, guaine, mattoni, calcestruzzo ed altro) verranno successivamente conferite in discarica e smaltite come rifiuti speciali. Al termine della demolizione, entro ferragosto, l’impresa partirà con i lavori veri e propri di ricostruzione della nuova scuola, da concludersi nel giro di un anno e mezzo”.

Una corsa contro il tempo, dunque, per dare vita a quella che non sarà soltanto una scuola media, ma un esempio di bioedilizia e sostenibilità ambientale e un edificio polifunzionale all’avanguardia utilizzabile durante l’arco della giornata da tutti i forlivesi. "La nuova cittadella educativa “Piero Maroncelli” sarà una struttura flessibile e aperta alla collettività, con ambienti per la didattica integrati agli spazi comuni - conclude Casara -, un luogo dove crescere e imparare, capace di favorire nuovi e più moderni modelli di apprendimento, ma anche un spazio dinamico e inclusivo al servizio dell’intera comunità del centro storico.”