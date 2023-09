Alluvione, sulle strade collinari 800mila euro di interventi per affrontare l’inverno

Proseguono i lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali colpite dall’alluvione. Questa settimana la Provincia ha attivato ulteriori 800mila euro di lavori di somma urgenza per mettere in sicurezza la strada provinciali del territorio forlivese. Dopo i lavori di somma urgenza realizzati durante l’estate per un importo complessivo di quasi 4,5 milioni di euro sulle provinciali di Forlì- Cesena, messi in campo per riaprire le strade strategiche di collegamento, ora con questo intervento si cerca di preparare la viabilità all’arrivo della stagione invernale. Vengono realizzati interventi di completamento della messa in sicurezza di alcuni tratti sulla Provinciale 3 "Del Rabbi" al chilometro 9+900, al chilometro 14+800, al chilometro 16+100 e al chilometro 21+500 nel comune di Predappio, al chilometro 31+600, al chilometro 36+300 al chilometro 4+800 nel comune di Premilcuore, sulla Provinciale 24 “Forche” al chilometro 4+000 e al chilometro 4+300 nel Comune di Galeata, sulla Provinciale 4 “del Bidente” in località Pianetto, e sulla Provinciale 55 “San Benedetto-Marradi” nel Comune di Portico San Benedetto.

“Con questi nuovi lavori di somma urgenza andiamo a realizzare ulteriori interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali . commenta Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e consigliere provinciale delegato alla viabilità del territorio forlivese -. Si tratta di interventi che vanno a risolvere problemi che non necessitano di progettazione complessa, ma permettono di rendere le strade più sicure. Proprio ieri con i tecnici della Provincia ho fatto un sopralluogo sulla Provinciale 4 "Del Bidente a Pianetto per decidere l’intervento di regimentazione delle acque per mettere in sicurezza la strada per l'inverno. Nel frattempo abbiamo richiesto alla struttura commissariale 11,5 milioni di euro, per realizzare i primi interventi più complessi, che prevedono una progettazione strutturale, che afferiscono già alla prima fase della ricostruzione".

"Ci stiamo preparando all’inverno con questi lavori ed altri che abbiamo in cantiere per rendere le strade provinciali ad alta percorribilità danneggiate dalle frane un po' più robuste per affrontare i prossimi mesi - commenta Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena -.Dobbiamo avere tutti chiaro che stiamo ancora operando mettendo dei cerotti nelle situazioni più complicate, che è cosa diversa dalla ricostruzione. A questo proposito come Provincia, insieme ai Comuni coinvolti, abbiamo chiesto alla struttura commissariale di poter progettare ed eseguire i primi 390 interventi urgenti di ricostruzione per un importo complessivo di circa 300 milioni di euro sul 2023 e il 2024. A giorni dovremmo avere conferma delle risorse a disposizione e, di conseguenza, di quali interventi verranno finanziati".