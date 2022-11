Via Ravegnana, al via i lavori sul sottopasso dell'A14: ecco come sarà rivoluzionata la viabilità

Lunedì 28 novembre prenderanno il via i lavori di ripristino del sottopasso autostradale lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola-via Ravegnana. Durante la prima fase di attività, di circa 3 settimane, fino al 21 dicembre, verrà istituito un cantiere inamovibile nel tratto interessato dal sottopasso, con l'apertura al traffico di una sola corsia al di sotto del cavalcavia stesso per i veicoli con direzione Forlì-Ravenna.

Per il traffico di via Ravegnana proveniente da Ravenna verso Forlì è stata prevista una deviazione a destra, in corrispondenza della rotatoria con via Martoni con proseguimento verso via Campo dei Fiori, svolta a sinistra in via Zampeschi (con sovrappasso sulla A14) svolta a sinistra in via Don Eugenio Servadei per poi riprendere per via Ravegnana.

La prima fase dei lavori avrà termine il 21 dicembre con una pausa per tutto il periodo delle festività natalizie, periodo nel quale verrà ripristinata la normale circolazione su via Ravegnana in entrambi i sensi di marcia. La seconda fase riprenderà il 9 gennaio, con le stesse modalità di quella precedente per terminare il giorno 9 marzo

Schema riassuntivo

VEICOLI PROVENIENTI DA FORLI’/A14 diretti verso Ravenna

percorso lungo la SS67 via Ravegnana.

VEICOLI PROVENIENTI DA RAVENNA diretti verso Forlì/A14

Svolta a destra in corrispondenza di via Martoni

Proseguimento verso via Campo dei Fiori

Svolta a sinistra in via Zampeschi (con sovrappasso sulla A14)

Svolta a sinistra su via Don Eugenio Servadei

Svolta a destra con rientro su via SS67 via Ravegnaan già in centro abitato di Forlì.

La mappa dei lavori