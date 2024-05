Lavori stradali, dal Governo mezzo milione di euro per tre comuni romagnoli

Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice dell’Emilia-Romagna per Forza Italia interviene per commentare la graduatoria relativa al "Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni" per il 2023. Sono quattro i comuni dell’Emilia-Romagna che hanno ottenuto il finanziamento, di cui ben tre della Romagna. Casteldelci per un intervento di messa in sicurezza e manutenzione del tratto stradale compreso nel collegamento tra le frazioni di San Donato e Lamone con la strada Provinciale 91 ha ottenuto un contributo di 142 mila euro. Dovadola ha ottenuto 150 mila euro per la riqualificazione della pavimentazione di piazza Berlinguer, Tornolo ha avuto 150 mila euro per interventi di messa in sicurezza di tratti stradali e ponti nella rete viaria comunale (strada di Pianazzo, Campeggi, della Marzuola e di Pometo) mentre infine Pennabilli ha avuto 78 mila euro per interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria comunale.

“Ritengo molto importante che il Governo agisca per aiutare anche i piccoli comuni che spesso hanno difficoltà a sopportare interventi di messa in sicurezza che sono comunque fondamentali per cittadini ed automobilisti – ha detto Rosaria Tassinari – Vorrei ringraziare di cuore Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario al Ministero per le infrastrutture ed i trasporti per l’impegno profuso e per aver condiviso le informazioni su questo importante bando”.