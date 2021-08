Nuova rotonda tra via Corridoni e Bolognesi: è l'ora dell'asfaltatura, tre giorni di chiusure

Da mercoledì a venerdì l’intersezione stradale tra viale Corridoni e viale Bolognesi rimarrà chiusa al traffico per la realizzazione dei lavori di asfaltatura propedeutici alla realizzazione della nuova rotatoria. E' stato predisposto il divieto di transito per chiusura della carreggiata stradale nell'intersezione tra i viali Corridoni, Bolognesi e Porta Cotogni; la revoca del senso unico di marcia in via Porta Cotogni con conseguente istituzione di doppio senso di circolazione, nel tratto compreso tra via Battisti e piazzetta Sferisterio, quindi per raggiungere il parcheggio sarà necessario percorrere via Porta Cotogni imboccandola nei pressi del Campus Universitario. Inoltre è predisposta la revoca del senso unico di marcia in viale Bolognesi con conseguente istituzione di doppio senso di circolazione, nel tratto compreso tra via IV Novembre e la chiusura dell'intersezione in oggetto. I provvedimenti verranno attuati solo durante lo svolgimento dei lavori dalle 9 alle 18.