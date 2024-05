Lavori sulla rete fognaria di San Martino in Strada: lunedì l'avvio del cantiere

Da lunedì 20 maggio, Hera completerà i lavori sulla rete della fognatura nera in Via F.lli Cangini a San Martino in Strada. Per consentire l’intervento, propedeutico alla realizzazione Anas del III Lotto della Tangenziale Est di Forlì, e i necessari ripristini, la viabilità sulla via Cangini tra le vie Ubertina e Grazia Deledda sarà interclusa fino a venerdì 31 maggio.

La circolazione proveniente da San Martino in Strada sarà deviata sulla via Ubertina, mentre quella proveniente da via Grazia Deledda verrà deviata su via Cangini direzione via Mazzatinti. Non sono previsti disagi a seguito dei lavori sull’erogazione dei servizi.

L’azienda "assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione"