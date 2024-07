Iniziati i lavori di asfaltatura di via Montazzo, l'assessore Scogli: "Tanti interventi in programma"

Hanno preso il via martedì i lavori di asfaltatura di via Montazzo nella frazione di San Pietro in Guardiano, che da diversi anni versa in cattive condizioni. L’intervento è eseguito dalla ditta Romagnola Strade e riguarda un tratto di circa 700 metri che copre la zona più abitata. I lavori dovrebbero durare alcuni giorni. "Abbiamo in previsione ancora molti piccoli e medi interventi per mettere in sicurezza la viabilità comunale - le parole dell’assessore ai lavori pubblici Filippo Scogli - l’impegno dell’amministrazione è quello di intervenire su tutti i fronti in cui ci sia necessità, compatibilmente con le risorse disponibili, programmando di anno in anno manutenzioni su tutte le frazioni".