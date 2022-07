Fogne, rete acqua e gas ed una nuova rotonda: inizia un lungo periodo di lavori in via Zangheri

Ai nastri di partenza il cantiere di Hera per l'estensione della rete di fognatura nera su via Zangheri e per il collegamento delle nuove reti acqua e gas alle condotte esistenti su via Cacciaguerra, via De Pinedo e viale Roma. Ma contemporaneamente verranno svolti anche i lavori di realizzazione della nuova rotatoria in fregio al nuovo edificio in corso di costruzione. Dalle 9 di mercoledì 27 luglio fino alle 24 di sabato 30 luglio sono previste modifiche alla viabilità, che comportano anche la chiusura della rotatoria di viale Roma, via Bidente. Dalle 7 di venerdì 29 luglio fino a venerdì 5 agosto è pertanto la chiusura di via Zangheri dalla rotatoria di viale Roma (esclusa) per un tratto di circa 400 metri. Sarà consentito l'accesso solo a chi deve raggiungere il distributore di benzina e il parcheggio del ristorante.

Dalle 7 di lunedì 8 agosto, fino alle 18 di venerdì 16 settembre in via Zangheri sarà istituito un senso unico alternato, con restringimento della carreggiata stradale, regolato da impianto semaforico di cantiere o da moviere, dalla rotatoria con viale Roma (esclusa) per un tratto di circa. 400 metri. Sempre in via Zangheri, dalle 7 di lunedì 22 agosto fino alle 18 di venerdì 2 settembre è programmata la chiusura in corrispondenza della rotatoria in fase di realizzazione, per un tratto di circa 60 metri. Il traffico proveniente da Forlimpopoli sarà deviato su via Lama e via Costiera, mentre il traffico proveniente da Forlì direzione Forlimpopoli sarà deviato sulla tangenziale e su via don Pollini.