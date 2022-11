Prevista una notte di lavori in viale Italia: chiude una porzione di strada, come cambierà la viabilità

Possibili disagi alla circolazione in viale Italia. Dalle 20 di martedì alle 5 di mercoledì, è prevista infatti la chiusura dell'incrocio semaforico con via della Grata, per verifiche e manutenzioni delle strutture sotto strada. In Viale Italia è previsto quindi il divieto di transito per chiusura della carreggiata stradale nel tratto compreso tra via Battuti Rossi ed il civico 109/a, il divieto di sosta permanente con rimozione in ambo i lati, mentre sarà possibile immettersi in via Battuti Rossi, con manovra di svolta a sinistra, per i veicoli che provengono da piazzale Santa Chiara.

In via Casamorata sarà disposto il divieto di transito per chiusura della carreggiata stradale nel tratto compreso tra il civico 109/a di viale Italia e via Forlanini, e il divieto di sosta permanente con rimozione in ambo i lati. In via Della Grata è previsto il divieto di transito per chiusura della carreggiata stradale nel tratto compreso tra viale Italia e piazzetta Della Grata, il divieto di sosta permanente con rimozione in ambo i lati, e la revoca del senso unico di marcia con conseguente istituzione di doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra piazzetta della Grata e via San Giovanni Bosco.

In via San Giovanni Bosco sarà disposta l'inversione del senso unico, ovvero istituzione di senso unico di marcia con direzione p.tta Garbin-via Della Grata, oltre che l'obbligo di dare la precedenza per i veicoli che, circolando in via S. G. Bosco, intendono immettersi in via della Grata avendo quest'ultima strada priorità di transito. In Piazzetta Don Pietro Garbini la modifica alla viabilità prevede l'inversione del senso unico, ovvero istituzione di senso unico di marcia con direzione via Dandolo-via Episcopio Vecchio. Infine in via Emilio Dandolo sarà disposta la revoca del senso unico di marcia con conseguente istituzione di doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra via Battuti Rossi e Piazzetta Garbin, oltre che il divieto di sosta permanente con rimozione in ambo i lati.

Nella foto come cambierà nella notte tra il 15 e il 16 novembre la circolazione