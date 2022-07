Viale Risorgimento, riqualificazione da oltre 200mila euro: al via i lavori per il rifacimento dei marciapiedi

Al via i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di Viale Risorgimento. Un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza, che ricomprende anche la sostituzione e l’efficientamento energetico di tutti i punti luce, per il quale l'amministrazione comunale ha investito oltre 200mila euro. Il cantiere, ricorda l'assessore alla mobilità Giuseppe Petetta, "rientra nell'ambito del piano di manutenzione straordinaria dei marciapiedi nel biennio 2022-2023, promossi da questa amministrazione".

Per quanto riguarda le tempestiche, spiega Petetta, "nelle prime settimane verrà data priorità alla riqualificazione dei tratti in ambedue i lati della strada, nei pressi del liceo Scientifico, tra l’intersezione con via Decio Raggi e il distributore carburanti “Q8”, al fine di ridurre al minimo le interferenze con il traffico indotto dall'avvio del nuovo anno scolastico". "L’intervento - ricorda Petetta - si inserisce in un progetto più ampio di messa in sicurezza e sistemazione di tutto il Viale, avviato nei mesi scorsi con la sostituzione e ottimizzazione di tutti i punti luce. Nel corso dei prossimi mesi e del 2023 i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi interesseranno anche viale Spazzoli, parte di via Campo di Marte e viale Bidente".