Lavoro, il comune di Bertinoro cerca 2 operatori di macchine complesse

Il comune di Bertinoro in convenzione con la Provincia di Forlì-Cesena ha indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e orari pieno di due posti di "operatore macchine complesse" presso il comune di Bertinoro e due posti di "operaio professionale provetto" presso la Provincia. E' richiesto come titolo di studio un diploma di qualifica professionale almeno triennale afferente alle funzioni caratterizzanti la posizione professionale o diploma di maturità avente attinenza specifica all'attività tecnico professionale caratterizzante il profilo e la patente C. Le prove consistono in una prova teorico-pratica e a seguire un colloquio, solo per chi ha raggiunto nella prima prova un punteggio di almeno 21-30. E' possibile inviare le domande entro le 24 del primo febbraio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, via email: protocollo@comune.bertinoro.fc.it o via pec protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 0543 469.208 - 211.